Bakü: Türkiye’nin Azerbaycan’a Özgür Suriye Ordusu askerlerini konuşlandırdığı iddiası yalan

Rus haber ajansı TASS’a konuşan bir Türk hükümet yetkilisi, ‘Suriye’den Azerbaycan’a paralı asker sevk edildi’ haberleri hakkında “Gerçekle hiçbir ilgisi yok” açıklamasında bulundu.

Euronews'un haberine göre, bir Azerbaycan hükümet sözcüsü de iddialar hakkında “‘sahte ve yanlış bilgi’ yorumunda bulundu.

Türkiye’nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginlik sonrası, Özgür Suriye Ordusu birliklerini Azerbaycan’a göndermeye çalıştığı iddia edilmişti. Konu hakkında henüz resmi açıklamada bulunulmadı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginlik

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz’da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti.

Taraflar ise çatışmalardan dolayı birbirini suçluyor.