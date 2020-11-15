Bakü iddiaları yalanladı: Moskova'dan büyükelçimizi geri çağırmadık

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Rusya Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu'nun geri çağrılmasına ilişkin bazı medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, "Azerbaycan’ın Rusya büyükelçisinin geri çağrılmasına ilişkin bazı medya kanallarının haberleri gerçeklerle çelişiyor. Ülkenin yabancı ülkelerdeki büyükelçilerinin atanmasının ve geri çağrılmasında Azerbaycan Cumhurbaşkanının yetkisi olduğunu hatırlatıyoruz" dedi.

Büyükelçi Perşembe günü çevrimiçi bir brifingde, Rusya'nın Mi-24 helikopterinin Ermenistan'da düşürülmesi olayı hakkında konuşmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu konuda Bakü'nün trajik olayla bağlantılı olarak herhangi bir dolaylı açıklamaya yetki vermediğini varsaydığını söyledi.

Rus Mi-24 helikopteri 9 Kasım'da Azerbaycan sınırı yakınında Ermenistan üzerinden düşürüldü. İki mürettebat öldü, bir diğeri yaralandı. Daha sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerinin yanlışlıkla Rus helikopterini düşürdüğünü ve tazminat ödemeyi teklif ettiğini bildirerek kazanın sorumluluğunu üstlendi.