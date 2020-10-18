Bakü: Ermenistan'ın saldırı girişimleri oldu

Bakü birkaç yönden Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin saldırı girişimleri olduğunu açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordu birliklerinin bu girişimleri bastırdığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni bir insani ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Dağlık Karabağ'da çeşitli bölgelerde saldırı girişimlerinde bulunduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "18 Ekim'de saat 07.00'de [yerel saat] düşman Agderin, Fizuli, Hadrut ve Cebrail yönlerinde bir saldırı girişiminde bulundu" dedi. Azerbaycan ordusunun birliklerinin bu girişimleri bastırdığı iddia edildi.

Savunma bakanlığına göre, yeni ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermenistan tarafı geçen gece havan topu kullandı.

17 Ekim'de Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlıkları, 18 Ekim yerel saatle 00. 00'dan [Türkiye saatiyle 17 Ekim 23.00'dan itibaren] yeni bir insani ateşkes başlatmak için anlaşma yaptıklarını duyurdular.

Ateşkes sırasında cenazelerin ve esirlerin değiş tokuşunun gerçekleşmesi gerekiyor.