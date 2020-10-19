Bakü: Erivan petrol boru hattını hedef aldı

Azerbaycan, Erivan'ın Bakü-Novorossiysk petrol boru hatttını hedef aldığını ileri sürdü
Azerbaycan Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Azeri hava savunma sistemleri, Ermenistan'ın fırlattığı füzeleri Bakü yakınında, Hazar Denizi kıyısında bulunan Sitalçay köyünde etkisiz hale getirdi. Füzelerin enkazı boru hattının sadece 250 metre uzağına düştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hikmet Haciyev, füzelerin enkazının yer aldığı video görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.
Missile landed to Khizi region of Azerbaijan. Armenia continues to violate humanitarian ceasefire. pic.twitter.com/wft5nA9PEw— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 18, 2020
Ermenistan reddetti
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azeri tarafının suçlamalarını reddetti.
Ermeni Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, "Azerbaycan Başsavcılığı'nın Bakü-Novorossiysk petrol boru hattına yönelik füze saldırısı düzenlendiği açıklaması tamamen yalan ve yalan hakkında yoruma gerek yok" ifadelerini kullandı.
The statement issued by #Azerbaijan’s Prosecutor General’s Office that Armenia allegedly targeted #Baku-#Novorosiysk oil pipeline is an absolute lie and lies do not need even to be commented on— Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 19, 2020