Bakü: Erivan petrol boru hattını hedef aldı

Azerbaycan, Ermenistan'ın petrol boru hattını füzelerle hedef aldığını ancak saldırının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini öne üsrdü.

Haber Merkezi

Azerbaycan, Erivan'ın Bakü-Novorossiysk petrol boru hatttını hedef aldığını ileri sürdü

Azerbaycan Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Azeri hava savunma sistemleri, Ermenistan'ın fırlattığı füzeleri Bakü yakınında, Hazar Denizi kıyısında bulunan Sitalçay köyünde etkisiz hale getirdi. Füzelerin enkazı boru hattının sadece 250 metre uzağına düştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hikmet Haciyev, füzelerin enkazının yer aldığı video görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Ermenistan reddetti

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azeri tarafının suçlamalarını reddetti.

Ermeni Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, "Azerbaycan Başsavcılığı'nın Bakü-Novorossiysk petrol boru hattına yönelik füze saldırısı düzenlendiği açıklaması tamamen yalan ve yalan hakkında yoruma gerek yok" ifadelerini kullandı.