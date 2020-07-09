Bakırköy'de havai fişek yasaklandı

Bakırköy Belediyesi ilçe genelinde havai fişek kullanımını yasakladı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada kararın belediye meclisinde oybirliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Kerimoğlu "Her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindiğimiz Bakırköyümüzde, çevreye ve insana da zararı ortada olan havai fişeklerin kullanımını yasaklayan teklifi Bakırköy Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul eden tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim" dedi.

Avcılar'da da yasak

Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından Avcılar Belediyesi de ilçede havai fişek kullanımını yasaklamıştı.

Avcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, gece geç saatlere kadar atılan havai fişeklerin gürültü kirliliği oluşturduğu, göçmen kuşları ürküttüğü, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklandığı belirtilmişti.