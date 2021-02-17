Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencileri okul yerine camiye çağırıyor!

Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimden mahrumken ve uzaktan eğitim için gerekli tablet, bilgisayar gibi cihazlara ve internete ulaşamazken, Bakırköy Müftülüğü ve Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “Haydi Gel Camiye Gönül Bağı Kuran Ol” adı altında bir proje başlattı.

Online ve yüz yüze yürütülecek Kuran kursuna katılımı arttırmak için Müftülük öğrencilere tablet, drone, akıllı saat, bluetooth kulaklık gibi ödüller vaat ediyor. Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katılımı arttırmak için ilçedeki öğretmenlere WhatsApp grupları üzerinden çağrı yapması ise öğretmenlerin tepkisini çekti.