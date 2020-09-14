Bakırköy halkı Belediyeye tepkili: Salı pazarımızı geri istiyoruz! 

Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi sakinleri ve pazarcılar mahallede 50 yıldır kurulan Salı Pazarının kaldırılmasını protesto etmek için dün Çamlık Parkı’nda toplanmak istedi. Toplantıya koronavirüs salgını sebebiyle izin verilmedi.

Aylardır pazarcıların eylemleri ve yapılan halk toplantılarıyla Bakırköy'ün gündeminde olan konu, yaşlı ve emekli ağırlıklı bir nüfusa sahip ilçede büyük tepki çekiyor. Gıda fiyatlarındaki büyük artış nedeniyle market ve manavlardan alışveriş yapmanın gün geçtikçe zorlaşması yerel pazarlara olan ihtiyacı arttırıyor.

Engellenen etkinliğe gelen mahalle sakinleri konuyla ilgili bilgilendirildi. Bakırköy Dayanışma Ağı adına konuşan Şeyda Ataş, Salı Pazarının eski yerinde yeniden açılması için mücadele etmeye devam edeceklerini, pazarın İncirli'deki Cumartesi Pazarı yerine taşınması önerisinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Toplantıya katılan mahalle sakinleri pazarın Cumartesi Pazarının yerinde açılması önerisine mahalledeki yurttaşların yürüyerek ulaşamayacağı bir mesafede olması ve ulaşım maliyeti nedeniyle tepki gösterdi. Parkın yalnızca mahallede yaşayanlar değil Ataköy, Zeytinlik, Bahçelievler gibi başka mahallelerden gelenler tarafından da kullanıldığı belirtildi. Pazarın aynı yerde sadece sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak amacıyla tekrar açılması, pazar alanıyla ilgili tuvalet, temizlik gibi ihtiyaçların belediye tarafından karşılanması gerektiği konuşuldu.