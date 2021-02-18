Bakırköy Belediyesi işçileri toplu iş sözleşmesinin yapılmasını istiyor!

Bakırköy Belediyesi'ne bağlı taşeron şirketlerde çalışan DİSK Genel-İş üyesi işçiler bir haftadır sürdürdükleri belediye binası önündeki eylemlerine bugün yoğun yağış altında devam ettiler.

DİSK Genel-İş Sendikası Avrupa Yakası 2 Nolu Şube Başkanı Adil Çiftçi yaptığı konuşmada belediye emekçileri olarak tek taleplerinin, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmek ve günümüz şartlarında ailelerinin geçimini sağlamak olduğunu söyledi. "Sözleşme hakkımız engellenmesin, düşürülen maaşlarımız normal seviyeye getirilsin, hak kayıplarımız durdurulsun, esnek çalışma uygulanmasın, masa başında sorunlarımız çözülsün ve toplu iş sözleşme sürecimiz başlasın” dedi.

İşçilerin sonuç alınana kadar her salı ve perşembe saat 12.15'te eylemlerine devam etme çağrısıyla eylem sona erdi.

2018’den beri üçüncü şirket değişikliği

Pandemi döneminde de çöp toplama hizmetleri başta olmak üzere kamu hizmeti yapan tüm çalışanlar hem kendileri, hem de aileleri risk altındayken bir yandan da kısa çalışma ödeneği, işten atılan arkadaşlarının işe geri alınmaması, onayı ve isteği olmadan başka kurumlara devredilme, ödenmeyen mesailer, düşürülen maaşlar, kuralsız ve güvencesiz çalışma ile mücadele etmekteler.

2018 Nisan ayından bu yana, Byuaş, Makriköy ve Bak-Per olarak 3 şirket değişikliğine gidilmesine karşın DİSK Genel-İş her durumda yetki çoğunluğunu sağlayarak Çalışma Bakanlığı'ndan yetki tespitini aldı.

Yetki tespitlerine itiraz ederek 2018 yılından beri toplu sözleşme sürecini uzatan Bakırköy Belediyesi pandemi süreciyle birlikte "Kısa Çalışma Ödeneği" ve "Esnek Çalışma" modellerini devreye soktu ve yetmezmiş gibi şimdi de "Eşit İşe Eşit Ücret" adı altında birçok çalışanın maaşlarını düşürdü.

Salı günü işçilerin eylemini ziyaret eden Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu işçilerin tepkisini çekmişti.

Ayrıca eylem sonrası, Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun sendikaya savaş açtığı ve müdürleri aracılığıyla çalışanların sendikadan istifa etmesi yönünde evrak düzenlettiği ortaya çıktı.