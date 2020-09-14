Bakırköy Belediyesi işçileri toplu sözleşme hakkı için eylem yaptı

Bakırköy Belediyesi'nde çalışan DİSK Genel-İş’te örgütlü yüzlerce işçi Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek toplu sözleşme haklarını talep etti ve esnek çalışma uygulamasına son verilmesini istedi.

Meydanda yapılan basın açıklamasında konuşan DİSK Genel-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Adil Çiftçi “Yaz, kış, salgın demeden 7/24 hizmet veren 1150 belediye emekçisi olarak amacımız insan onuruna yakışır bir yaşam sürmek ve günümüz şartlarında ailemizin geçimini sağlamaktır” dedi.

Çiftçi “2018 Nisan ayından beri BYUAŞ, Makriköy ve BAK-PER olarak şirketler değişikliğe uğramış olsa da sendikamız DİSK Genel-İş her durumda Çalışma Bakanlığı'ndan yetki almıştır. Alınan yetki tespitlerine ve yapılan tüm girişimlere rağmen çeşitli sebeplerle birlikte belediye yönetimimiz işi uzatmaya çalışmıştır. Bu gelişmeler yaşanırken, bir de ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ ile ‘Esnek Çalışma’ modeli devreye sokulmuştur” dedi.

Sorunları masa başında çözmek istediklerini belirten Çiftçi, gelinen noktada 1150 işçinin mağduriyet yaşadığını, bu mağduriyetin nedeninin toplu iş sözleşmesi olmaması olduğunu dile getirdi.

Çiftçi “2018 yılında şirket kadrosuna geçerek KHK zulmüne maruz kaldık. Şimdi de 1 Temmuz itibariyle toplu iş sözleşmesi yapamayarak hem zam alamadık, hem de esnek çalışma modeli ile maaşlarımız düşürüldü, sigorta primlerimiz yatmadı” dedi.

İsteklerinin çok basit olduğunu ifade eden Çiftçi “Sözleşme hakkımız engellenmesin, esnek çalışma uygulanmasın, masa başında sorunlarımız çözülsün” dedi. Çiftçi toplu sözleşme olmadıkça kuralsız, güvencesiz ve taşeron çalışmanın devam ettiğini vurguladı.

Basın açıklamasının ardından işçiler “Hak, hukuk, adalet” sloganı atarak Bakırköy Belediyesi binasına yürüdüler.