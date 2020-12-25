Bakımevinde istismar: Kurum görevlisi 'bunu da atlatırsın' dedi!

İstanbul Küçükçekmece'de özel bir bakımevinde cinsel istismara uğradığını belirten yüzde 85 engelli raporu bulunan S.A, olay günü yaşadıklarını nöbetçi hemşire ve sosyal hizmetler uzmanına anlattığını söyledi.

Olayı aktardıkları bakımevi müdürünün de “Yarım saat içinde eşyalarını toplayıp gidiyor, onu burada tutamayız" diye kendisini rahatlatmaya çalıştığını ifade eden S.A, “Ama akşam oldu, vardiyada çalıştığını gördüm. ‘Niye hala burada çalışıyor?’ diye sordum. ‘Personel eksikliğinden dolayı çalıştırmak zorundayım’ dedi. Sonra polisi aradım, gelip onu karakola götürdüler. Sonra da beni de başka kuruma yerleştirdiler” dedi.

S.A’nın şikayeti üzerine hasta bakıcı K.Ş. tutuklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Aralık günü görülen duruşmada sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Avukat Aydın Mantar, müvekkili S.A’nın cinsel saldırıya uğradığı gece nöbetçi hemşire olan M.C'ye, ertesi sabah da Sorumlu Sosyal Hizmet Uzmanı Y.H ve Kurum Müdürü H.D'ye durumu anlatmasına rağmen kâle alınmadığını, taciz mesajlarını göstermesine rağmen kendisine itibar edilmediğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Müvekkilim S.A. yüzde 85 engelli 20 yaşında genç bir kadın. Henüz 8 yaşında ailesinden gördüğü şiddet sonucu bir gözünün tamamını, diğer gözünün ise yüzde 60’ını kaybetmiştir. Bunun neticesinde sosyal hizmetler tarafından aileden alınmış, 18 yaşında kadar çocuk bakımevlerinde kalmış, ardından da engelli bakımevlerine nakledilmiştir. Büyükçekmece'de özel bir bakımevinde personel olan K.Ş. tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılmıştır. Şikayetçi olmuş, bunun neticesinde K.Ş'nin tutuklu olarak yargılanmasına devam edilmektedir.

Durum adli mercilere bildirilmemiş. Adli mercilere bildirmemenin ve görevi ihmalin suçunun farkında olan bu kişiler sonradan geçmiş tarihli olduğunu düşündüğümüz tutanaklar düzenlemeye başladılar. Adı geçen bu üç kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. S.A’ya Sosyal Hizmetler Uzmanı Y.S. tarafından 'Sen neleri atlattın, bunu da atlatırsın' diye bir cümle kurulmuş, bu cümle nedeniyle S.A daha da cesaretlenerek bu süreci başlattı.”