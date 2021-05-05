Bakım için girdiği silodaki buğday yığınında boğulan teknisyen yaşamını yitirdi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenipazar beldesindeki özel bir şirkete ait hububat silosunda çalışan 34 yaşındaki Metin Esen, periyodik bakım yapmak için yaklaşık 25 metre uzunluğa sahip bin 750 ton kapasiteli hububat deposuna girdi.

DHA'nın haberine göre iş arkadaşları, aradan geçen sürenin ardından Esen'den haber alamayınca, itfaiye ve AFAD'dan yardım istedi. Depolanan buğday, Esen'in bulunması için diğer siloya aktarıldı. Saat 16.30 sıralarında 34 yaşındaki Esen'in cesedi boşaltılan silonun içinde bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Esen'in içine gömüldüğü buğday yığınında boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.