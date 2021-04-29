Bakanlıktan 'seyahat izin belgesi' açıklaması

İçişleri Bakanlığı yayımladığı son genelgeyle birlikte seyahat izin genelgesine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Genelgede, "Seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlette İçişleri Bakanlığınca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi" denildi.

Genelgede cenaze izinlerine ilişkin ise şu ifadeler yer aldı:

"Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla 'Cenaze İzin Hizmeti' seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca cenaze izni için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda “Ölüm Belgesi” yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek."