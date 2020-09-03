Bakanlıktan çiftçiye ‘destek': Tohuma yüzde 20 zam

Açıklanan fiyatlara bakıldığında 2019’a göre ortalama yüzde 20 zam yapıldığı dikkat çekiyor.

Geçen yıl tonu 2 bin 100 lira olan makarnalık buğday tohumluk fiyatı 2020’de 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Ekmeklik buğday tohumluğunun tonu 1900 liraydı, 2 bin 300 lira oldu. Tarım Dünyası’nın haberine göre arpa tohumluğunum tonu 1700 liradan 2 bin liraya yükseldi. Tritikale ve yulaf tohumluğunun tonu 1750 liradan 2 bin 100 liraya çıkarıldı.

Fiyatlara, ilaç bayi karı ve nakliye eklenecek

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre açıklanan bu fiyatlara bazı ilaveler yapılacak. Açıklanan fiyatlar;