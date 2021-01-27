Bakanlık: Yarından itibaren 75 yaş üzeri yurttaşlar randevu alarak aşı olabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bilim Kurulumuzun önerisiyle yarından itibaren 75 yaş üzeri büyüklerimiz randevu alarak aşı olabilecekler. Büyüklerimizi daha iyi koruyabilecegiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandığını iddia etti.

Koca açıklamasının tamamını sosyal medya üzerinden paylaştı: