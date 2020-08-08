Bakanlık üzerinden iş vaadiyle işçileri binlerce lira dolandırdı iddiası

AKP’nin önemli isimleriyle ve çeşitli patronlarla çektirdiği fotoğraflarla dikkat çeken emekli kurmay albay Kurtcebe Osma, işçileri dolandırdığı iddiasıyla gündeme geldi.

Osma’nın komutanlık yaptığı dönemden askeri olan Kemal Baran adlı işçi, yıllar sonra sosyal medya üzerinden temas kurduğu Osma tarafından dolandırıldığını, kendisi gibi birçok işçinin de aynı isim tarafından dolandırıldığını iddia etti ve Osma hakkında dava açtı.

Yaşadıklarını soL’a anlatan Baran, bir okulda çalıştığı sırada Osma’dan kendisine bir iş teklifi geldiğini, Dışişleri aracılığıyla Katar’da Dünya Kupası statları yapımında denetmenlik işi olduğunu, kendisine güvenilir üç işçinin gerektiğini söylediğini aktardı.

Kendisine maaşın 10 bin dolar civarı olduğunu, Ocak ayında işe başlayacağının söylendiğini dile getiren Baran, sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

Kardeşim ve eniştem ile birlikte bu teklif sonrası Katar’a gidip çalışmaya karar verdik. Emekli bir kurmay albay olduğu ve yetkililerle de bağlantılı olduğunu gösteren fotoğrafları dolayısıyla dolandırılacağımızı düşünmedik.

Bizden bu işe katılım için 5 bin dolarlık bir ücret yatırmamızı, bunun çeşitli evrak ve sağlık işleri için gerekli olduğunu söyledi. Bu kadar parayı bir arada görmediğimizi söyledik, sonrasında borçla toplayarak yaklaşık 25 bin liralık bir ödeme yaptık.

Osma'nın aynı karede yer aldığı AKP'liler...

'Hiçbir sözü tutmadı, parayı da iade etmedi'

Ancak söylediği tarihler gelmesine rağmen bize ne çalışma iznini gösteren bir belge iletti ne de yolculuğa dair en ufak bilgi. Önce Ocak ayı sonunda iş başı yapacağımızı söyledi, sonrasında Şubat, sonrasında Mart… Derken salgın geldi ve sonrasında da salgını bahane etti.

Biz en azından çalışma kağıtlarını göstermesini istedik, ona dair de en ufak bir adım atmadı. Bu nedenle paramızı geri istedik. Bize Katar devleti üzerinden paranın iade edileceğini söyledi, bizi yine kandırdı.

'Dava açmaya karar verdim, sadece bizi dolandırmamış'

Bu nedenle kendisi hakkında dava açmaya karar verdim ve suç duyurusunda bulundum. Bu süreçte tek mağdurun da biz olmadığımızı öğrendim. Katar’da yaşayan ve çalışan Türklerin kurdukları gruplarda Kurtcebe Osma’nın birçok kişiyi dolandırdığı ve dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen paylaşımlar gördük.