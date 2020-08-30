Bakanlık TRT EBA TV ders programını duyurdu

"Yeni eğitim-öğretim yılı" yarın "uzaktan eğitim"le yapılacak telafi eğitimleriyle başlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, TRT EBA TV'nin yarından 18 Eylül'e kadarki ders programını Twitter hesabından duyurdu:
2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı, Uzaktan Eğitim ile Başlıyor!— MEB (@tcmeb) August 30, 2020
📺 TRT EBA TV’de yeni döneme hazırlık için düzenlediğimiz ders programlarıyla sizlerleyiz.
Herkese iyi dersler 📚📝
Ayrıntılar,https://t.co/vLz6MhmNyAhttps://t.co/V83lzpAQKt’de
🗓 31 Ağustos - 18 Eylül 2020👇 pic.twitter.com/hxjTH6PVNX