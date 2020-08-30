Bakanlık TRT EBA TV ders programını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, TRT EBA TV'de 18 Eylül'e kadar sürecek ders programını paylaştı.

Haber Merkezi

"Yeni eğitim-öğretim yılı" yarın "uzaktan eğitim"le yapılacak telafi eğitimleriyle başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, TRT EBA TV'nin yarından 18 Eylül'e kadarki ders programını Twitter hesabından duyurdu:

İlgili Haber

TKP'li öğretmenler: Tüccar Milli Eğitim Bakanı istifa etmelidir

İlgili Haber

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama: Uzaktan eğitim nasıl olacak?

İlgili Haber

Milli Eğitim Bakanı ne dediğini biliyor mu?

İlgili Haber

'Önce sınıfları karıştırdılar, sonra vazgeçtiler. Açmayacaklar'