Bakanlık Teknopark’ta çalışan kişileri yüzde 50’den yüzde 40’a düşürdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknoparklara yollanan yazıda, koronvirüs sebebiyle çalışanların evden çalışması 31 Temmuz'dan 31 Ağustos'a uzaltıldı. Ayrıca çalışanların daha önce yüzde 50’si işe giderken bu oran yüzde 40’a düşürüldü. Koronavirüs tedbirlerinin bakanlık tarafından arttırılıp uzatılması, vaka sayılarındaki artışı akıllara getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknopark şirketleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin, evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Bakanlığa bildirip muafiyet ve teşviklerden ağustos sonuna kadar faydalanmaya devam edebileceğini belirtti.