Bakanlık tabloyu yayımladı: Yeni vaka sayısı yeniden 8 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 78 oldu, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi.

Yeni hasta sayısı 623, ağır hasta sayısı 1189 olarak açıklandı.

Bugün yapılan test sayısı 118 bin 816 olarak tabloda yer alırken, bugün iyileşenlerin sayısı 5 bin 690 olarak bildirildi.

Tabloya göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526'ya, toplam can kaybı 28 bin 138'e yükseldi.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 60'ın üzerine yükseldi.