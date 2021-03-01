Bakanlık tabloyu açıkladı: Yeni vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre son 24 saatte ülkede 9 bin 891 yeni vaka tespit edildi, 69 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 130 bin 536 oldu. Yeni hasta sayısı 645 olarak açıklanırken, bugün iyileşenlerin sayısı 5 bin 947 olarak bildirildi.

Tabloya göre toplam ağır hasta sayısı 1215 oldu.

Türkiye'de bakanlığın açıkladığı verilere göre, toplam vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479'a, toplam ölüm sayısı 28 bin 638'e yükseldi.

Tabloda erişkin yoğun bakım doluluk oranının da önceki günlere göre artarak yüzde 63,2'ye yükseldiği görüldü.