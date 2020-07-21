Bakanlık Pınar Gültekin davasına müdahil olacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin‘in Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ölü bulunmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklama geldi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla’da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.