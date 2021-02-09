Bakanlık 'kanser taramalarına gidin' mesajı yayınladı ama karşılığı yok

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Aile Hekimliği Kolu, “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” sonuçlarını çevrimiçi bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklamıştı. Buna göre kanser taramalarının da yüzde 88 azaldığı, erken tanı sayısının ise büyük oranda düştüğü belirtilmişti.

Covid-19 pandemisiyle birlikte sağlık emekçilerinin yoğun çalışmalarına rağmen kronik rahatsızlıkların takibi ve tedavisinde aksamalar yaşandı. Bunun yanında TTB'nin verilerine göre en az 3 bin kişi kolon kanseri erken tanı şansını kaybetti. Bu durum henüz bir "sorun" gibi görünmese de, özellikle pandemi sonrası kronik rahatsızlıkların artışına neden olması bakımından endişe yaratıyor.

Sağlık Bakanlığı, çok sayıda ilde yurttaşlara kanser taramalarını aile sağlığı merkezi (ASM), sağlıklı hayat merkezi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvurarak yapabileceğine ilişkin mesaj gönderdi. Bu taramaların yapılmaya devam etmesi gerekli ve zorunlu. Öte yandan tarama için gerekli ekipmanların sağlanması, sağlık çalışanı sayısının yeterli olması ve sağlık kuruluşlarının pandemi sebebiyle aksayan hizmetlerini düzenli şekilde vermeye devam etmesi için önlemler alınması gerekiyor.

İllerde ise durum farklılık gösteriyor.

'Bazı kanser türlerinde taramalara devam edebiliriz'

Görüştüğümüz ASM'lerde görevli aile hekimleri farklı tablolar çiziyor. Örneğin Ankara'da yavaşlasa da kanser taramaları sürdürülürken, Antalya'da ekipman konusunda sıkıntı yaşanıyor. Manisa'da ise pek çok ilçede taramalar nerdeyse durdurulmuş halde. Bazı KETEM'lerin kapalı olduğu söyleniyor.

İzmir'de de taramalar oldukça aksamış durumda. Pandeminin yoğun görüldüğü kentte filyasyon takibinde İl Sağlık Müdürlüğünde görevli şoförler bile çalıştırılmıştı. Vaka sayısının fazla olduğu İzmir taramaların ve takibin yapılamadığı yerlerden.

Manisa'da görev yapan bir aile hekimi şunları söylüyor:

"İl Sağlık Müdürlüğü takip ve teşvik ediyordu. Manisa ve ilçelerinde pandeminin ardından durduruldu. Örneğin kolon kanseri için basit bir test yapıyoruz ve kit de var elimizde yapabiliriz. Rahim ağzı kanseri taramasına devam edebiliriz. Ancak mamografi, cihaz hastanede olduğundan yapamıyoruz. ASM'lerin ekstra işyükleri var. Kendi işlerimiz dışında karantinadaki hastaları arıyoruz, aşı yapmaya başladık. ASM'ye gelen hasta yoğunluğu artarsa iyi olmaz, burda dengenin iyi kurulması lazım."

'Antalya'da neredeyse tasfiye edildi'

Antalya'daki durum ise biraz daha farklı. Buna göre Covid-19 döneminde merkezler neredeyse tasfiye edildi. Görüştüğümüz bir hekim durumu şöyle anlatıyor:

"Aile hekimi olarak çalışıyorum. 32 yıllık doktorum. Zaman içinde sağlık sektöründeki muazzam dönüşüme tanık olduk. Covid-19 süreci de sağlığın daha kötüye gidişini hızlandırdı. 4 Şubat günü Sağlık Bakanlığı imzalı bir SMS aldım. Ve farkettim ki aynı SMS'i pek çok kişi almış. 'Kanserle mücadele günü' nedeniyle gönderilmiş mesaj. 'Kanser taramalarınızı aile sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi ve KETEM'e başvurarak yaptırabilirsiniz' diyordu mesaj.

Kanser taraması için risk gruplarını aile sağlığı merkezi olarak biz gerekli yerlere yönlendiriyorduk. Covid-19 döneminde bu merkezler tasfiye edildi. Personel de sağlık kurumlarına dağıltıldı. Dolayısıyla bu mekanizma çökmüş oldu. Bunun dışında kronik rahatsızlığı olan hastaları da hastanelere gitmemeleri, ilaçlarını düzenli almaları konusunda eğiterek evde kalmaya ikna ediyoruz. Aynı şekilde ağız ve diş sağlığı hizmetleri de durmuş halde.

Bakanlıktan gelen SMS

'Bazı hastalar mecburen özel hastanelere başvuruyor, imkanı olmayan bekliyor'

Bu tip hastaların problemlerinin ertelenmesinin de bir sınırı var doğal olarak. Randevu alamayan hastalar mecburen özel hastanelere başvuruyor, imkanı olmayanlar ise beklemek zorunda kalıyor. Bu süreçte kanser vakalarında artış, kronik hastalıklarda ve buna bağlı istenmeyen komplikasyonlarda artış beklenmeli.

Sağlık Bakanlığından gelen mesajı görünce önce şaşırdım, sonra öfkelendim. Tam üstüne kanser tedavisi olan bir hastam bakanlıktan aldığı SMS’e dayanarak kanser taraması için geldiğini söyledi. Aynı durumu Covid-19 aşısında da yaşadık. Sosyal medyadan aşılanabileceklerini duyan geliyor ama elimizde aşı yok. Yalancı yada keyfi davranıyor izlenimi veriyor bu durum aynı zamanda."

İstanbul'da çalışan görüştüğümüz bir başka ASM hekimiyse, mesajdan haberi olmadığını ama böyle bir mesaj yollandıysa hastalarının tetkik için ASM'ye hücum etmesinin bekleneceğini söyledi. Bu hekime göre, bakanlığın mesajı özel olarak ASM'lerle ilgili olarak bakıldığında karşılığı olmayan bir reklam spotundan ibaret. Şöyle değerlendiriyor: "Bakanlık bunu hep yapıyor. Böyle mesajlar yayınlıyorlar ve 'işler yürüyor' izlenimi oluşturmaya çalışıyorlar. Oysa sahada bu sadece karmaşaya yol açıyor. Bir konuda ASM'lerin temel bir adres olması mümkün değil."