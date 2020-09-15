Bakanlık, gelen tepkilerin ardınan tiyatro, opera ve bale gösterileri için getirilen yasağı iptal etti

Koronavirüs salgını gerekçesiyle, açık alanlarda konser, gösteri, tiyatro, festival vb. etkinliklerin yasaklanmasının ardından karara birçok özel tiyatro tepki göstermiş, Tiyatro Kooperatifi bir basın açıklaması yaparak, özel tiyatroların çöküşe geçtiğini söylemişti.

Tepkilerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz konusu yasakların Covid-19 tedbirlerine uyulması koşuluyla açık ve kapalı mekânlarda sahnelecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerini kapsamayacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde, açık ve kapalı mekânlarda sahnelecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri, Bakanlığımızca 23 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'ndeki kurallara uyulmak koşulu ile Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alınmıştır."