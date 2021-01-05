Bakanlık Covid-19 aşısının nerelerde, nasıl yapılacağını duyurdu

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla aşının nerelerde, nasıl yapılacağını duyurdu.

Genelegede, "Bakanlığımızca uygulanacak Covid-19 aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacaktır. Aşı olacak vatandaşlarımız ise bu birimlere MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) üzerinden alacakları randevu ile başvuracaklardır" denildi.

Ayrıca yazı ile özel ve üniversite (kamu/vakıf) hastanelerinin hem MHRS'ye tanımlanması hem de kullanıcıların eğitimi için irtibata geçilecek ve koordinasyonu sağlayacak hastane MHRS sorumlularının da belirlenmesi istendi.