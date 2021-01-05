Bakanlık Covid-19 aşısının nerelerde, nasıl yapılacağını duyurdu

Covid-19 aşısının Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak aşı uygulama birimlerince yapılacağı açıklandı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla aşının nerelerde, nasıl yapılacağını duyurdu.

Genelegede, "Bakanlığımızca uygulanacak Covid-19 aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacaktır. Aşı olacak vatandaşlarımız ise bu birimlere MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) üzerinden alacakları randevu ile başvuracaklardır" denildi.

Ayrıca yazı ile özel ve üniversite (kamu/vakıf) hastanelerinin hem MHRS'ye tanımlanması hem de kullanıcıların eğitimi için irtibata geçilecek ve koordinasyonu sağlayacak hastane MHRS sorumlularının da belirlenmesi istendi. 

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