Bakanlık Çeşme'de arkeolojik sit alanında özelleştirmeye gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir Çeşme’de deniz kıyısında arkeolojik sit alanı içerisinde üç araziyi satış yoluyla özelleştirecek. Taşınmazların satışı için geçici teminat bedeli ise 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Ege Postası'ndan Tenzile Aşçı'nın haberine göre, Sakarya Mahallesi 207 ada 29 parsel, 8630 ada 1 parsel, 8631 ada 1 parsellerde olmak üzere toplamda 5 bin 322 metrekare alan aynı zamanda 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunuyor.

Taşınmazlar için son teklif verme tarihinin 14 Nisan Çarşamba günü olan satış için ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ardından pazarlık görüşmelerine devam edilerek teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Üç ayrı parsel için geçici teminat bedeli ise 2 milyon 500 bin olarak belirlendi.