Bakanlık aile hekimlerine gerçekten 3 bin TL ek ödeme yapacak mı?

Salgının başından beri aile hekimlerinin sıkıntısı büyüktü.

Hastanelerin pek çok polikliniğinin kapanmış olması nedeniyle muayene hizmetini önemli oranda onlar üstlenmişti. Bunun yanı sıra aşı, çocuk ve kadınların izlenmesi gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her koşulda aksamadan sürdürülmesi de gerekiyordu.

Sonra Ağustos ayı başından itibaren hastaneye yatışı gerekli görülmeyen Covid-19 hastaları ile onların temaslılarının izlemi ve temaslılara sağlık raporu verilmesi görevlerini de üzerlerine aldılar.

Temaslılara test yapılmasını kurala bağlayan Bakanlık, görev gereği temaslı durumda olan aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına test yapmayı aklına bile getirmedi.

Sürecin en başından beri salgınla mücadelenin gerektirdiği koruyucu ekipmandan yoksun olanlar da yine onlardı. Maskelerini, dezenfektanlarını, siperliklerini kendileri aldılar. Bakanlığın gönderdiği maskelerin son kullanım tarihinin birkaç yıl önce dolmuş olduğuna dair fotoğraflar yer aldı duyarlı basında.

Yetmedi, görev başındayken virüsle enfekte olan ve işbaşı yapamayan aile sağlığı merkezi personelinin maaşı da işe gelemedikleri gün üzerinden kesildi.

Sıkıntılar ayyuka çıkınca Bakanlık 5 Eylül’de nihayet iki düzenleme yaptı.

Covid-19 olan aile hekiminin ve aile sağlığı elemanının maaşı kesilmeyecek

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde şöyle bir değişiklik yapıldı: “… sağlık raporuyla belgelendirilmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları sürüler çalışan gün sayısına dahil edilir.”

1 Ağustostan itibaren 3 ay süreyle 3 bin TL ilave ödeme: Gerçek mi?

Bakanlık aynı Yönetmeliğin ilgili bir başka maddesinde de şöyle bir değişiklik yaptı: “1/8/2020 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu Yönetmelikte belirtilen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net 3 bin TL’yi, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 TL’yi geçmemek üzere, Covid-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık bakanlığına belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir.”

Altını çizelim: 1- Bu üç aylık bir ek ödemedir. 2- Net 3 bin veya 850 TL değil, en çok 3 bin veya 850 TL’dir. 3- Miktarı belirleyecek kriter takip edilen Covid-19 hasta sayısıdır. 4- Bu ek ödeme kesin değil, “yapılabilir” statüsünde bir ek ödemedir.

Anlaşılacağı üzere aile hekimlerine yapılacak ek ödemenin miktarı 3 bin TL olmayıp, şu anda Bakanlık da dahil kimse tarafından bilinmemektedir.