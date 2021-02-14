Bakanlık açıklaması: 94 ölüm, 6 bin 287 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte ülkede 94 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün yapılan test sayısı 104 bin 108 olarak açıklanırken, bugün tespit edilen yeni vaka sayısı 6 bin 287 olarak duyuruldu.

Bakanlık bugünkü hasta sayısını 666, toplam ağır hasta sayısını 1230 olarak açıkladı.

Tabloya göre Türkiye'de toplam ölüm sayısı 27 bin 471'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183'e yükseldi.

Bugün iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 910 olarak açıklandı.