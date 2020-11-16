Bakanlık açıklaması: 94 ölüm, 3 bin 316 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte Türkiye'de 94 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 3 bin 316 yeni hasta kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre salgının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bin 601'e, toplam hasta sayısı 417 bin 594'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 712 oldu.

Ağır hasta sayısı ise 3 bin 610'a yükseldi.

Bugünkü test sayısı 151 bin 516 olarak bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3 bin 316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.

