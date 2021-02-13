Bakanlık açıklaması: 93 ölüm, 7 bin 706 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte ülkede 93 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 706 olarak açıklandı.

Tabloya göre Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 27 bin 377'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896'ya yükseldi.

Bugün yapılan test sayısı 123 bin 305, bugünkü hasta sayısı 671, bugün iyileşen sayısı ise 7 bin 215 olarak açıklandı.

Bakanlık ağır hasta sayısını ise 1235 olarak bildirdi.