Bakanlık açıklaması: 93 ölüm, 7 bin 706 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 377'ye yükseldi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte ülkede 93 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 706 olarak açıklandı.

Tabloya göre Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 27 bin 377'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896'ya yükseldi.

Bugün yapılan test sayısı 123 bin 305, bugünkü hasta sayısı 671, bugün iyileşen sayısı ise 7 bin 215 olarak açıklandı.

Bakanlık ağır hasta sayısını ise 1235 olarak bildirdi.

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