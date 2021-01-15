Bakanlık açıklaması: 8 bin 314 yeni vaka, 169 ölüm

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de salgının başından beri ölenlerin sayısı tabloya göre 23 bin 664'e yükseldi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 169 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de salgının başından beri ölenlerin sayısı tabloya göre 23 bin 664'e yükseldi.

Yeni vaka sayısı 8 bin 314 olarak açıklandı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 167 bin 221, yeni "hasta" sayısını 921 bugün iyileşenlerin sayısını 9 bin 109 olarak açıkladı.

Tabloya göre, toplam vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115 oldu.

Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 60,6 olarak açıkladı.