Bakanlık açıklaması: 8 bin 314 yeni vaka, 169 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 169 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de salgının başından beri ölenlerin sayısı tabloya göre 23 bin 664'e yükseldi.

Yeni vaka sayısı 8 bin 314 olarak açıklandı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 167 bin 221, yeni "hasta" sayısını 921 bugün iyileşenlerin sayısını 9 bin 109 olarak açıkladı.

Tabloya göre, toplam vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115 oldu.

Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 60,6 olarak açıkladı.