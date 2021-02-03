Bakanlık açıklaması: 8 bin 102 yeni vaka, 117 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 117 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni vaka sayısı 8 bin 102 olarak açıklandı.

Bakanlık bugünkü hasta sayısını 632, ağır hasta sayısını 1323 olarak duyurdu.

Tabloya göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79'a, toplam ölüm sayısı 26 bin 354'e yükseldi.

Bugünkü test sayısı 148 bin 192 olarak açıklanırken, bugün iyileşenlerin sayısı 8 bin 314 olarak tabloda yer aldı.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1 olarak açıklandı. Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 4,9 oldu.