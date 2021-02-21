Bakanlık açıklaması: 77 ölüm, 6 bin 546 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 77 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi, 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi.

Tabloya göre yeni hasta sayısı 601, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Bugün yapılan test sayısı 101 bin 105 olarak açıklanırken, bugün iyileşen hasta sayısı ise 5 bin 2 olarak bildirildi.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 60'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422'ye yükseldi. Salgında toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 523 bin 760 olarak açıklandı.