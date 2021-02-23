Bakanlık açıklaması: 75 ölüm, 9 bin 107 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 75 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi, 9 bin 107 yeni vaka tespit edildi.

Tabloya göre yeni hasta sayısı 633, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Bugün yapılan test sayısı 123 bin 734 olarak açıklanırken, bugün iyileşen hasta sayısı ise 5 bin 546 olarak bildirildi.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 213'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633'e yükseldi. Salgında toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 534 bin 996 olarak açıklandı.