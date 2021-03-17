Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554'e ulaştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 73 ölüm, 18 bin 912 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülke genelinde toplam koronavirüs vakası 2.930.554'e ulaştı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554'e ulaştı.