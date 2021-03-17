Bakanlık açıklaması: 73 ölüm, 18 bin 912 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülke genelinde toplam koronavirüs vakası 2.930.554'e ulaştı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554'e ulaştı.

Haber

Salgında ölen arkadaşlarını anan sağlıkçılara rektörlükten soruşturma