Bakanlık açıklaması: 7 bin 909 yeni vaka, 113 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 113 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni vaka sayısı 7 bin 909 olarak açıklandı.

Bakanlık bugünkü hasta sayısını 627, ağır hasta sayısını 1501 olarak duyurdu.

Tabloya göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988'e, toplam ölüm sayısı 26 bin 467'ye yükseldi.

Bugünkü test sayısı 145 bin 67 olarak açıklanırken, bugün iyileşenlerin sayısı 8 bin 815 olarak tabloda yer aldı.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1 olarak açıklandı. Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 4,9 oldu.