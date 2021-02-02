Bakanlık açıklaması: 7 bin 795 yeni vaka, 120 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülkede Covid-19'dan 120 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 7 bin 795 oldu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 120 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni vaka sayısı 7 bin 795 olarak açıklandı.

Bakanlık bugünkü hasta sayısını 630, ağır hasta sayısını 1592 olarak duyurdu.

Tabloya göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977'ye, toplam ölüm sayısı 26 bin 237'ye yükseldi.

Bugünkü test sayısı 140 bin 120 olarak açıklanırken, bugün iyileşenlerin sayısı 8 bin 639 olarak tabloda yer aldı.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1 olarak açıklandı. Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 4,9 oldu.

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