Bakanlık açıklaması: 7 bin 550 yeni vaka, 168 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 168 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de salgının başından beri ölenlerin sayısı tabloya göre 23 bin 832'ye yükseldi.

Yeni vaka sayısı 7 bin 550 olarak açıklandı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 156 bin 792, yeni hasta sayısını 902, bugün iyileşenlerin sayısını 8 bin 5 olarak açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665'e yükseldi.

Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 60,6 olarak açıkladı.