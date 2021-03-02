Bakanlık açıklaması: 68 ölüm, 11 bin 837 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre son 24 saatte ülkede 11 bin 837 yeni vaka tespit edildi, 69 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 135 bin 291 oldu. Yeni hasta sayısı 668 olarak açıklanırken, bugün iyileşenlerin sayısı 7 bin 892 olarak bildirildi.

Tabloya göre toplam ağır hasta sayısı 1227 oldu.

Türkiye'de bakanlığın açıkladığı verilere göre, toplam vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316'ya, toplam ölüm sayısı 28 bin 706'ya yükseldi.