Bakanlık açıklaması: 67 ölüm, 14 bin 556 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre yeni vaka sayısı 14 bin 556 oldu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün tespit edilen vaka sayısı 14 bin 556 oldu.

Bakanlık son 24 saatte Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısını 67 olarak duyurdu.

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