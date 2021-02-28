Bakanlık açıklaması: 66 ölüm, 8 bin 424 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 66 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise 8 bin 424 olarak açıklandı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısının 109 bin 639 olduğunu, yeni hasta sayısının 610, bugün iyileşenlerin sayısınınsa 6 bin 511 olduğunu duyurdu.

Tabloya göre Türkiye'de şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28 bin 569'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588'e yükseldi.

Tabloda toplam ağır hasta sayısı 1191 olarak yer alırken, erişkin yoğun bakım doluluk oranıysa yüzde 60,3 olarak bildirildi.