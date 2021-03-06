Bakanlık açıklaması: 64 ölüm, 11 bin 770 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte ülkede 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Buna göre ülkede son 24 saatte 64 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi.

Yeni hasta sayısının 702 olarak yer aldığı tabloda, bugün yapılan test sayısı 138 bin 592, bugün iyileşen ve karantinası biten kişi sayısı 7 bin 291 olarak belirtildi.

Toplam ağır hasta sayısı ise 1230 oldu.

Tabloya göre ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28 bin 965'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230'a, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a ulaştı.

Tabloda erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2 olarak yer aldı.

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Sağlık Bakanı illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı