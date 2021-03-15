Bakanlık açıklaması: 63 ölüm, 15 bin 503 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Buna göre ülkede son 24 saatte 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi, 63 kişi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Tabloya göre yeni hasta sayısı 858 oldu.

Bugün yapılan test sayısı 151 bin 113, bugün iyileşen sayısı 15 bin 893 olarak açıklandı.

Tabloya göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893'e, toplam ölüm sayısı 29 bin 552'ye yükseldi.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranında ve ağır hasta sayısındaki artış ise dikkat çekti. Buna göre erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2'ye, toplam ağır hasta sayısı ise 1425'e yükseldi.