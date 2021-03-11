Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün tespit edilen vaka sayısı 14 bin 46 oldu.
Bakanlık son 24 saatte Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısını 63 olarak duyurdu.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 63 ölüm, 14 bin 46 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre toplam vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989 oldu.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün tespit edilen vaka sayısı 14 bin 46 oldu.
Bakanlık son 24 saatte Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısını 63 olarak duyurdu.