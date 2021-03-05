Bakanlık açıklaması: 62 ölüm, 11 bin 302 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Buna göre ülkede son 24 saatte 62 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 11 bin 302 yeni vaka tespit edildi.

Yeni hasta sayısının 698 olarak yer aldığı tabloda, bugün yapılan test sayısı 138 bin 214, bugün iyileşen ve karantinası biten kişi sayısı 7 bin 711 olarak belirtildi.

Toplam ağır hasta sayısı ise 1232 oldu.

Tabloya göre ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28 bin 901'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460'a, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e ulaştı.

Tabloda erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2 olarak yer aldı.