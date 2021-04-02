Bakanlık açıklaması: 42 bin 308 yeni vaka, 179 ölüm

Türkiye'de bakanlık verilerine göre günlük vaka sayısı 42 binin üzerine yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs raporuna göre ülkede son 24 saatte 42 bin 308 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 179 kişi bu hastalıktan yaşamını yitirdi.

Tabloya göre yeni hasta sayısı 1471, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 182 oldu.

Bugünkü test sayısı 248 bin 968, bugün iyileşen sayısı 24 bin 419 olarak açıklandı.

Tabloya göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296'ya, toplam ölüm sayısı 31 bin 892'ye yükseldi.