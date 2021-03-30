Bakanlık açıklaması: 37 bin 303 yeni vaka, 155 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 37 bin 303 oldu. Tabloya göre bugün Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı ise 155.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 235 bin 298, yeni hasta sayısını 1376, bugün iyileşen sayısını 19 bin 925 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı 2 bin 54'e yükseldi.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 385'e, toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880'e yükseldi.