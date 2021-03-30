Bakanlık açıklaması: 37 bin 303 yeni vaka, 155 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu duyurdu. Yeni vaka sayısı 37 bini geçti.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 37 bin 303 oldu. Tabloya göre bugün Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı ise 155.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 235 bin 298, yeni hasta sayısını 1376, bugün iyileşen sayısını 19 bin 925 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı 2 bin 54'e yükseldi.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 385'e, toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880'e yükseldi.

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