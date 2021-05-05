Bakanlık açıklaması: 356 ölüm, 26 bin 476 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün Türkiye'de 356 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bakanlık bugün 26 bin 476 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bugün yapılan test sayısı 229 bin 491, yeni hasta sayısı 2 bin 414, bugün iyileşen sayısı 35 bin 464 olarak açıklandı.

Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 418 olarak kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre salgının başından beri toplam ölüm sayısı 41 bin 883'e yükseldi, toplam vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594 oldu.