Bakanlık açıklaması: 353 ölüm, 37 bin 312 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tabloya göre son 24 saatte ülkede 353 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Saplık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu yayınlandı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 353 kişi yaşamını yitirdi, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 268 bin 893, yeni hasta sayısı 2 bin 716, bugün iyileşen sayısı 48 bin 27 oldu.

Bakanlık ağır hasta sayısını 3 bin 563 olarak duyurdu.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle toplam ölüm sayısı 38 bin 711'e, toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281'e yükseldi.

Haftalık olarak verilen erişkin yoğun bakım doluluk oranı da bugün yayımlanan tabloda yüzde 71,6'ya yükseldi.