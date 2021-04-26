Bakanlık açıklaması: 353 ölüm, 37 bin 312 yeni vaka

Saplık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu yayınlandı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 353 kişi yaşamını yitirdi, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 268 bin 893, yeni hasta sayısı 2 bin 716, bugün iyileşen sayısı 48 bin 27 oldu.

Bakanlık ağır hasta sayısını 3 bin 563 olarak duyurdu.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle toplam ölüm sayısı 38 bin 711'e, toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281'e yükseldi.

Haftalık olarak verilen erişkin yoğun bakım doluluk oranı da bugün yayımlanan tabloda yüzde 71,6'ya yükseldi.