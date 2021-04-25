Bakanlık açıklaması: 347 ölüm, 38 bin 553 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 347 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugünkü test sayısını 260 bin 280, yeni hasta sayısını 2 bin 801, bugün iyileşen sayısını da 51 bin 236 olarak duyurdu.

Tabloya göre ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de salgının başından beri koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 38 bin 358'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 629 bin 969'a ulaştı.