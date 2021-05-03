Bakanlık açıklaması: 347 ölüm, 24 bin 733 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün Türkiye'de 347 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bakanlık bugün 24 bin 733 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bugün yapılan test sayısı 243 bin 648, yeni hasta sayısı 2 bin 501, bugün iyileşen sayısı 35 bin 438 olarak açıklandı.

Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 438 olarak kaydedildi.

Tabloda haftalık erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 68,2 olarak yer aldı.

Bakanlık açıklamasına göre salgının başından beri toplam ölüm sayısı 41 bin 191'e yükseldi, toplam vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121 oldu.