Bakanlık açıklaması: 343 ölüm, 49 bin 438 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 343 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 49 bin 438 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 302 bin 91, yeni hasta sayısı 3 bin 89, bugün iyileşen sayısı 60 bin 176 oldu.

Ağır hasta sayısı 3 bin 475 olarak açıklandı.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de salgının başından beri koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 37 bin 672'ye, toplam vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820'ye yükseldi.